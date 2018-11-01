В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля произошел инцидент с пассажирскими самолетами. Два лайнера столкнулись прямо на взлетно-посадочном полосе.

Как сообщает местный телеканал BFM, самолет перевозчика Air France остановился на пути ко взлетно-посадочной полосе. Проходящий сзади лайнер компании Delta Air совершил маневр и задел его крылом.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Расследованием причин случившегося займется специальное Бюро по анализу безопасности гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел в половине десятого утра на одной из стоянок. Как и во Франции, самолет авиакомпании «Пегас» задел крылом хвост другого самолета во время рулежки.