В Уфе троих полицейских задержали за изнасилование коллеги

В Уфе задержали троих полицейских, которые подозреваются в изнасиловании коллеги.

Как следует из заявления СК РФ по региону, против них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

Отмечается, что жертвой полицейских стала 23-летняя девушка-дознаватель.

В настоящий момент ведется расследование по делу. Выясняются все обстоятельства случившегося. Для проверки информации о совершении преступления в Уфу была направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.