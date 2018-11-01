Опубликовано видео мощного пожара рядом со Счетной палатой в Москве
Судя по записям, горят верхние этажи многоэтажного дома. Огонь вырывается из-за баннерного полотна, которым прикрыто находящееся на реконструкции здание.
Фото: watch_your_private_, Instagram
Видео: watch_your_private_, Instagram
В центре Москвы рядом со зданием Счетной палаты полыхает выселенный дом. Видеозаписи с места чрезвычайного происшествия опубликованы в Сети.
Судя по материалам, горят верхние этажи многоэтажного дома. Огонь вырывается из-за баннерного полотна, которым прикрыто находящееся на реконструкции здание. Пожарные и спасатели используют технику со специальными кранами.
Ранее в столичном главе МЧС рассказали о возгорании в центре Москвы. Площадь пожара, по последним данным, составляет от полутора до двух тысяч квадратных метров. Горящее здание было расселено и не являлось эксплуатируемым, сведений о пострадавших на текущий момент не поступало.