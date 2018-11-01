В Киеве официант запустил тортом в лицо скандалившей посетительнице: видео

В одном из киевских ресторанов официант запустил тортом в лицо капризной посетительницы. Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего оно появилось в Сети.

По их словам, посетительницы вели себя вызывающе и хамили работникам ресторана Guramma Italiana.

На кадрах видно, как один из официантов, не выдержав скандала, бросил торт в лицо девушке. После чего гостьи, разозлившись, начали требовать позвать администратора.

Очевидцы сообщают, что увидев камеры посетителей, пострадавшие девушки стремительно покинули ресторан.

Тем не менее, неизвестно, чем закончился конфликт и как он обернулся для официантов.