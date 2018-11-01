Рядом со Счетной палатой в Москве полыхает пожар

В Москве загорелось здание рядом со Счетной палатой в центре города. На данный момент площадь пожара уже превысила две тысячи квадратных метров. Об этом «Звезде» рассказали в московском главке чрезвычайного ведомства.

«В 0:22 объявлен ранг пожара №2. Площадь пожара составляет порядка 1500-2000 квадратных метров», - отметили в МЧС.

Возгорание произошло рядом с проездом Девичьего Поля. Как уточнили в пресс-службе столичного управление МЧС, точный адрес дома - Зубовская улица, 14/2. На данный момент пожару присвоили второй ранг сложности. Само здание является выселенным, люди в нем не проживают.