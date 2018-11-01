Эксперт рассказал о пользе ноябрьских праздников для здоровья россиян

Дополнительный выходной в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства несет пользу для здоровья россиян. Об этом заявил доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

Следующая рабочая неделя для граждан РФ будет короткой, поскольку понедельник станет выходным. День народного единства в этом году выпал на воскресенье, а значит, празднование перенесли на ближайший будний день.

«Ноябрьские праздники совпадают с климатическим межсезонным переходным периодом», - цитирует «Российская газета» эксперта.

По мнению эксперта, длительные выходные помогут россиянам адаптироваться к сезону и перемене климата. Доктор порекомендовал в эти дни отдохнуть от нагрузки и больше гулять.