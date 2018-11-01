В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ в Донбассе

Народная полиция ДНР ликвидировала беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе поселка Старомихайловка, располагающемся на западе. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления НМ Республики Даниил Безсонов.

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны НМ ДНР украинские каратели 28-й бригады потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер», - передает слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

По словам официального представителя оперативного командования, беспилотник использовался для корректировки огня в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что 29 октября беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил на поселок Старомихайловка ряд снарядов, в результате чего в одном из жилых домов начался пожар.