СМИ: в посольстве Ватикана нашли кости загадочно пропавших 35 лет назад девушек

В посольстве Ватикана в Риме были обнаружены таинственные останки двух людей, причем речь идет не о святых мощах. Кости обнаружили случайно во время ремонта в пристройке здания. По версии итальянской прессы, находка связана с делом о пропавшей 35 лет назад девушки по имени Эммануэль Орланди.

Орланди пропала без вести в 1983-м году, когда пошла на урок музыки. Итальянская полиция приложила максимум усилий, однако не смогла выяснить судьбу пропавшей 15-летней девушки, в связи с чем дело осталось нераскрытым. Девушка была дочерью ватиканского священника. Позже в том же году аналогичным образом пропала юная Мирелла Грегори.

Дело о пропаже девушек, которое журналисты назвали «самой темной тайной Ватикана», постепенно обросло массой мифов, домыслов и версий. Даже через 35 лет в Италии продолжают снимать документальные фильмы, посвященные таинственному исчезновению.

По одной из версий, пропажа Орланди была связана с итальянской мафией, масонами и папой Римским. Другая версия состояла в том, что девушек похитили с целью повлиять на судьбу турецкого террористам Махмета Али Агджи, который отбывал срок в итальянской тюрьме за покушение на Иоанна Павла II.

Найденные накануне в посольстве Ватикана в Риме останки двух человек пресса немедленно связала с Орланди и Грегори, и случившееся 35 лет назад преступление вновь взволновало итальянское общество. Официальный Ватикан, как и прежде, никак не комментирует происходящее. Установлением личности людей, которым принадлежат останки, занимается главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне.