Правительство и нефтяники договорились о стабилизации цен на топливо

Оптовые цены на дизельное топливо и бензин будут заморожены на июньском уровне до конца 2018 года. Такое решение было принято на совещании правительства и представителей нефтяной отрасли.

Как отметил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, стороны сумели согласовать меры по стабилизации цен на топливо. Козак отметил, что участники совещания условились о принятии обязательств вертикально интегрированными компаниями и независимыми НПЗ по поставкам дизеля и бензина по фиксированным объемам на соответствующий месяц 2017 года.

«Цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ.

Ранее Дмитрий Козак на совещании о мерах стабилизации ситуации на рынке нефтяных продуктов заявил, что российские нефтяные компании должны обеспечить отечественную экономику топливом. Козак подчеркнул, что правительство не примет во внимание отсылки к тому, что бизнес получает меньше доходов из-за поставок на внутренние рынки.