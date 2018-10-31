Во Франции изучают массовое рождение безруких детей

Власти Франции начали расследовать массовые случаи рождения детей с отсутствием верхних конечностей.

Как сообщает издание BBC, дети с физическими отклонениями родились в период с 2009-го по 2018 год в департаменте Эн на востоке Франции, в Атлантической Луаре на западе и в Бретани. Всего было зафиксировано более 20 таких случаев.

Предположительной причиной тому могут послужить влияние пестицидов. Тем не менее, врачи отметили, что не могут утверждать наверняка.

В настоящий момент ведется расследование. Его результаты будут обнародованы в январе.