Во Франции изучают массовое рождение безруких детей
Ожидается, что первые итоги расследования будут представлены в январе.
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Власти Франции начали расследовать массовые случаи рождения детей с отсутствием верхних конечностей.
Как сообщает издание BBC, дети с физическими отклонениями родились в период с 2009-го по 2018 год в департаменте Эн на востоке Франции, в Атлантической Луаре на западе и в Бретани. Всего было зафиксировано более 20 таких случаев.
Предположительной причиной тому могут послужить влияние пестицидов. Тем не менее, врачи отметили, что не могут утверждать наверняка.
В настоящий момент ведется расследование. Его результаты будут обнародованы в январе.