Forbes назвал самых высокооплачиваемых «мертвых звезд»

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 13 самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые уже ушли из жизни и чье творчество приносит наибольший доход их наследникам.

На первой строчке расположился певец Майкл Джексон, который, по данным издания, зарабатывает порядка 400 миллионов долларов в год.

Следом за ним идет Элвис Пресли; ежегодный заработок артиста составляет 40 миллионов долларов. Помимо продаж музыкальных пластинок, наследники Пресли получают доход еще и с проданных билетов в его поместье Грейсланд в Мемфисе.

Гольфист Арнольд Палмер занимает третью строчку рейтинга с заработном 35 миллионов долларов. Под его лейблом активно продаются спортивные товары и напитки.

В пятерку лидеров также вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц и музыкант Боб Марли.

Шестое место отведено детскому писателю и мультипликатору Доктору Сьюзу, следом за ним идут основатель журнала Playboy Хью Хефнер, актриса Мэрилин Монро, певец и гитарист Принс, а замыкает десятку лидеров лидер британской группы The Beatles Джон Леннон.

На 11-м месте расположился погибший летом 2018 года американский рэпер XXXTentacion. Предпоследнее, 12-е место занял боксер Мохаммед Али, а замыкает рейтинг фотомодель Бетти Пейдж, которая считается иконой стиля Pin-up.