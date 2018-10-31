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Более тридцати миллионов россиян могут остаться без телевидения в 2019 году

Вадим Синицын
23:27 31.10.2018
В России по состоянию на конец 2018 года используется от 16 до 33 миллионов телевизоров, способных принимать только аналоговый сигнал, в то время как в январе 2019 года запланирован полный переход на цифровое вещание.
Более тридцати миллионов россиян могут остаться без телевидения в 2019 году
Фото: Pixabay

После полного перехода на цифровое телевизионное вещание до трети всех россиян могут остаться без телевидения. Это связано с тем, что в России по состоянию на конец 2018 года используется от 16 до 33 миллионов телевизоров, способных принимать только аналоговый сигнал.

Как сообщает РБК со ссылкой на подготовленный по запросу Министерства промышленности и торговли анализ, телевизоры с аналоговым сигналом составляют от 13,5% до 30,6% от общего количества. Это означает, что переходом на цифровое телевидение владельцы упомянутых устройств могут лишиться возможности смотреть федеральные каналы.

Ранее стало известно, что с января 2019 года все регионы России полностью перейдут на цифровое телевизионное вещание. Телезрители смогут смотреть двадцать федеральных каналов бесплатно в высоком качестве. В качестве главного формата цифрового эфирного ТВ в РФ будет принят новый современный стандарт DVB-T2.

Жителям страны с аналоговыми телевизорами эксперты рекомендуют приобрести соответствующую цифровую приставку, поддерживающую стандарт DVB-T2 MPEG-4. Большинство современных приемников поддерживают этот тип сигнала по умолчанию, и для приема цифрового телевидения в высоком качестве им потребуется лишь антенна дециметрового диапазона.

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