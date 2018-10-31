Путин поддержал идею создания отдельных тюрем для террористов

Президент России согласился с тем, что нужно подумать над идеей создания отдельных тюрем для заключенных, осужденных за терроризм. С подобным предложением выступил глава избирательной комиссии Дагестана Магомед Дебиров на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России. По мнению Дебирова, подобная мера пресекла бы возможность дальнейшей пропаганды радикальных идей.

«Вы правы. Эти дополнительные "университеты" и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему», - ответил ему Путин, которого цитирует «Интерфакс».

Глава РФ также добавил, что боевики ИГИЛ*, которые возвращаются в Россию в связи с тем, что терпят поражение на Ближнем Востоке, осуждены здесь за терроризм и содержатся вместе с другими заключенными, имея возможность распространять среди них свои идеи.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ