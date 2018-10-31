Украинский чиновник представил карту с российским Крымом

Глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк продемонстрировал карту Европы с российским Крымом во время выступления в офисе European Business Association (ЕВА). Как пишет издание «Украинские новости», на карте Крым был обозначен таким же цветом, как и Россия – красным.

Отмечается, что на круглом столе обсуждали вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержки при пересечении границы с Польшей.

По данным «РБК Украина», против Ноняка начали расследование.

Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з "російським" Кримом. Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило - а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ — Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.

Напомним, Крым вернулся в Россию после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.