Боевики обстреляли сирийскую провинцию Латакия

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Этера провинции Латакия», - рассказал Савченко.

Он подчеркнул, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции. В населенном пункте Акраба провинции Дейра выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны. в населенном пункте Телль-Мстабль провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

«В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР, в ходе которой выданы продовольственные и санитарно-гигиенические наборы общим весом 75 килограмм», - добавил генерал-лейтенант.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1978 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3095 тонн.