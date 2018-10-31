Анна Семенович попала в больницу под капельницы

В ноябре у российских знаменитостей начинается традиционная активная пора работы над новогодними телепроектами. Болеть в это время им просто некогда, однако певицу и актрису Анну Семенович здоровье все же подвело: она даже попала в больницу. Хотя всего и на один день.

«Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела. Сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съёмки. Сегодня постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик», - рассказала Анна в Instagram.

А в свои Stories певица выложила видео из больницы, на котором видно, что ей даже пришлось пройти курс из нескольких капельниц. Семенович рассказала, что для того, чтобы ее организм побыстрее справился с простудным заболеванием, ей колят противовирусные иммуномодулирующие препараты. Однако уже завтра певица надеется вернуться в строй, чтобы принять участие в запланированных съемках.