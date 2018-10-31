Подросток погиб в Ижевске под обрушившимся фонтаном

Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка из-за падения на него части конструкции фонтана в городском парке в Ижевске. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртской республике.

Отмечается, что группа школьников отдыхала в парке, когда на одного из 15-летних юношей упала часть фонтана. Подросток получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался, говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает группы следователей, они устанавливают все обстоятельства случившегося.