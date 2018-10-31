В России упростят систему взимания мелких штрафов ГИБДД

В России появится новая, упрощенная система взимания штрафов ГИБДД с водителей на сумму более трех тысяч рублей. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью «Российской газете».

По словам Аристова, штрафы с нарушителей будут взыскивать в электронном режиме, без начала исполнительного производства. Уведомления приставы станут направлять водителям через информационные системы, одновременно направляя запрос в банк о наличии денег на счету нарушившего правила ПДД.

При наличии у последнего денег на счету и отсутствии сведений об оплате штрафа, банк автоматически спишет нужную сумму. При этом при этом способе с должника будет списан еще и исполнительский сбор в размере семи процентов за принудительное списание задолженности.

В ФССП пояснили, что на добровольную оплату штрафа дадут только два дня. После чего дело все равно попадет к приставам, и штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор, который должен составить не менее тысячи рублей. То есть, при просроченном штрафе в 500 рублей водителю придется заплатить 1,5 тысячи.