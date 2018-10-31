Звезда «Гарри Поттера» сыграет одну из главных ролей в «Ведьмаке»

Стало известно, кто еще сыграет в первом сезоне нового сериала «Ведьмак», снятого по серии книг Анджея Сапковского.

Netflix сообщил, как пишет Deadline, чародейку Трисс Меригольд сыграет актриса Анна Шаффер, известная по роли Ромильды Вейн в «Поттериане». Лучшего друга Геральта Лютика досталась Джоуи Бати из «Падения ордена».

Кроме того, Кахира сыграет Имон Фэррен из сериала «На цепи», Стрегобора - Ларс Миккельсен из «Карточного домика», Истредд – Ройс Пирресон из «Убийства моего парня». Роль Лазло досталась Мацей Мусял, Дара – Уилсону Раджу-Пухальте, а Марилкой станет Ребекка Бенсон.

Ранее сообщилось, что Геральта будет играть актер Генри Кавилл, известный всем «Супермен». О чем сам актер объявил в социальных сетях.

Напомним, «Ведьмак» стал популярен во всем мире после выхода компьютерной игры, посвященной приключениям Геральта из Ривии.