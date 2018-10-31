Страшный день в космосе: как экипаж МКС отмечает Хэллоуин

Космонавт Европейского космического агентства Александр Герст, а также два бортинженера - российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серена Ауньон соорудили из подручных средств костюмы и опубликовали в социальных сетях фотографии.

«Хэллоуин не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться! Зато получили вместе с Александром Герстом и Сереной Ауньон массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперед», - написал космонавт в Instagram.

Прокопьев переоделся в американского певца Элвиса Пресли с характерной прической и гитарой в руках.

Его поддержал и командир экспедиции, Герст, который в костюме Дарта Вейдера и со световым мечом пожелал землянам счастливого Хэллоуина. Ауньон же переоделась, судя по всему, в костюм химика.

Ранее в Сети был обнаружен один из самых жутких костюмов, созданных для участия в празднике Дня всех святых.