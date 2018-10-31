Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет

С завтрашнего дня, 1 ноября, воздушное пространство над Черным морем в Херсонской области будет закрыто для испытания Украиной управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам. Об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.

По словам представителя пресс-службы, небо над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Ранее Украина уже проводила похожие стрельбы. Так, в 2016 году были проведены ракетные стрельбы над суверенной территорией России в районе Симферополя. При этом этот шаг не был согласован ни с одним из компетентных органов РФ.