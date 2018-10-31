Совет Россия-НАТО обсудил Договор о РСМД, ситуацию на Украине и военные учения

Россия и НАТО обсудили на Совете в Брюсселе ситуацию на Украине, Афганистан, вопросы по ДРСМД. Также РФ и североатлантический альянс проинформировали друг друга по будущим крупным учениям. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Послы провели открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной транспарентностью и уменьшением риска, Афганистаном, гибридным вызовами», - отметила пресс-служба.

НАТО сообщили о текущих учениях Trident Juncture 2018, а Россия провела брифинг по учениям «Восток 2018». Затем был проведен брифинг по Афганистану, где обсудили региональные террористические угрозы, добавили в пресс-службе альянса.

Россия заявила на Совете о решающей роли сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении постпредства РФ при НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что все союзники считают соглашение важным для евроатлантической безопасности, говорится в заявлении альянса по итогам встречи.

«Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности», - цитирует его пресс-служба альянса.

Напомним, заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов прошло на фоне заявленного США намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).