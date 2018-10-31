СМИ сообщили, когда Елизавета II передаст трон принцу Чарльзу

Возможный срок вступления на престол старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза назвал королевский корреспондент Роберт Джобсон в своей новой книге «Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты», пишет Daily Mirror.

Как известно, королева при вступлении на престол поклялась «служить Великобритании до самой смерти». Сейчас Ее Величеству 92 года, и она находится в добром здравии. Однако, по информации Джобсона, через три года, когда ей исполнится 95 лет, планирует “сделать наследника принцем-регентом». Тогда, согласно закону, принц Чарльз станет королем, однако формально Елизавета II продолжить служить своему народу до самой смерти, как и обещала. Учитывая то, что ее муж, принц Филипп, официально ушел на пенсию в 2017 году в возрасте 96 лет, вполне возможно, что и сама королева может в какой-то степени последовать его примеру.

Стоит отметить, что по закону страны принц-регент должен быть старше 21 года, иметь британское подданство и проживать на территории Соединенного Королевства.

На сегодняшний день Елизавета II является самым долгоправящим монархом за всю историю своей страны. Она взошла на престол в возрасте 25 лет, 6 февраля 1952 года.