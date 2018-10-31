СК показал видео момента передачи миллионной взятки в Пенсионный фонд

Следователи опубликовали видео, на котором теперь уже осужденный, экс-начальник департамента капитального строительства и имущественных отношений ПФР Сергей Рыжков получил миллионную взятку от коммерсантов через своего заместителя Игоря Кондратенко.

«Собранные следственными органами СК РФ по республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергею Рыжкову и его бывшему заместителю Игорю Кондратенко, - говорится в сообщении следователей.

Чиновники были признаны виновными в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Суд установил, что в 2013 году. Отделение ПФР в Коми провело аукцион, по результатам которого с компанией «РЭЙТ» был заключен контракт купли-продажи здания для нужд ПФР в Ухте стоимостью более 165 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Рыжков и Кондратенко, предварительно договорившись с одним из собственников здания, содействовали решению вопроса. За это они потребовали от собственника вознаграждение в размере 18 млн рублей.

Так, в 2015-2016 годах обвиняемые получили в качестве взятки 8 миллионов рублей. Дальнейшая передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ России. В июле 2017 года после передачи им 4,5 млн рублей был задержан привлеченный осужденными посредник. Затем с поличным попались сами Кондратенко и Рыжков. Всего они получили 12,5 млн рублей.

Суд назначил Сергею Рыжкову 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 180 млн рублей, а также с лишением права занимать определенные должности на 12 лет. Игоря Кондратенко приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 36 млн. Также он не сможет занимать определенные должности в течение пяти лет. У обоих подсудимых конфисковали полученные в качестве взятки денежные средства.