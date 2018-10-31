Самый яркий метеорный поток увидят москвичи в ночь на 18 ноября

Метеорный поток Леониды, самый яркий осенний звездопад, увидят москвичи и гости столицы в небе в ночь на 18 ноября. Их можно будет наблюдать невооруженным глазом, если в ту ночь будет ясная погода.

Как сообщается на сайте мэрии, астрономы обещают до 15 метеоров в час. Звездопад возникнет из-за сгорания частиц космической пыли. «Падающие звезды» будут лететь со скоростью до 70 км/c.

«Лучшего всего метеорный поток наблюдать после 00.00 мск, когда созвездие Льва будет высоко над горизонтом», - поведали в пресс-службе Московского планетария.

Источник метеорного потока Леониды, комета Тумпеля-Туттля, имеет ядро диаметром 4 км. Она обращается вокруг солнца за 33 года.