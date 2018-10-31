В Гжеле полыхает кирпичный завод на площади в 1,8 тыс. квадратных метров

В поселке Гжельского кирпичного завода Раменского района Московской области локализован крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило в 17.15, сообщает МЧС по Московской области.

По прибытию на место первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение внутри ангара.

«В результате пожара пострадавших нет. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. В 18 часов 55 минут возгорание было локализовано по всей площади», - сообщил «Звезде» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области Алексей Херсонец.

В ликвидации возгорания участвуют 24 единицы техники и 72 человека. Из них от МЧС - 23 человека и 8 единиц техники.

В настоящее время для замеров предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе на место происшествия направлена дежурная смена ПСО-26.