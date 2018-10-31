Козак дал указание нефтяникам обеспечить страну топливом

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании о мерах стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что российские нефтяные компании должны обеспечить экономику топливом. Он подчеркнул, что правительство не примет отсылки к тому, что бизнес получает меньше доходов из-за поставок на внутренний рынок.

«Нужно определиться, как действовать буквально с завтрашнего дня, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», - отметил вице-премьер.

По его словам, если все соглашения будут подписаны, то правительство не будет вводить крайние меры. В случае подписания соглашения по топливу, договоренности станут обязательными, а ответственность компаний будет солидарна, сказал Козак.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поднял вопрос тему удержания цен на нефтепродукты. Он дал два дня на выработку решения и пригрозил ввести заградительные пошлины на топливо.