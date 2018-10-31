ЛНР: ВСУ стягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе
По словам представителя народной милиции ЛНР, тем самым Киев продолжает игнорировать Минские соглашения.
Фото: mil.gov.ua
Украинские силовики подтягивают тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Тем самым (Украина) игнорирует минские соглашения и принятые на себя международные обязательства», - цитирует Марочко РИА Новости.
По данным представителя оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики, в районе села Новозвановка размещены две пушки «Рапира» калибром 100 мм и три танка Т-64. Техника находится в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.