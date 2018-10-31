Лукашенко заявил о готовности Минска обеспечить мир в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова взять на себя контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе. Об этом он сказал на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы также можем сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что восточнославянские народы – украинцы, россияне и белорусы – должны делать шаги для решения конфликта в Донбассе.

«Там, где нет доверия между украинцами и россиянами, должен включиться третий брат», - предложил он.

По словам белорусского лидера, если нет доверия на русско-украинской границе, примерно 400 км между странами в Донбассе, то Минск готов обеспечить закрытие данной границы, при этом «действовать только в рамках договоренностей Москвы и Киева.

«Я не могу прийти со своими правилами и уставом. Пусть президенты договариваются и мне задачу ставят, я это сделаю», - сказал он.

Лукашенко также предложил участие Минска и в контроле за ситуацией во время выборов в Донбассе, которые должны состояться 11 ноября. Украина уже заявила, что не признает выборы.