В Уфе совершено групповое изнасилование дознавателя отдела МВД

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту преступления в отношении дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. 23-летняя девушка подверглась изнасилованию со стороны трех своих коллег. Мужчины в возрасте 34 лет, а также 50 и 51 года напали на сотрудницу в служебном помещении.

По решению руководства ГУСБ МВД России для проверки информации о совершении тяжкого преступления в Республику Башкортостан направлена группа сотрудников главка.

«В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - сообщила официальный представитель МВД Росии Ирина Волк.

С подозреваемыми в совершении преступления проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.