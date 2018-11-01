Автомобили Aurus раскупили на два года вперед

Ни в следующем, ни в 2020 году купить новый автомобиль марки Aurus уже невозможно – спрос на него велик. Об этом сообщил гендиректор и совладелец Sollers Вадим Швецов.

Он особенно отметил, что такая активность говорит о том, что интерес к производству автомобилей на территории России высок, что не может не радовать. Его слова цитируют РИА Новости.

Автомобили марки Aurus носят рыночное название «Кортеж». Предполагается, что в этой линейке появится седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Глава Минпромторга Денис Мантуров, который анонсировал новинки концерна также предположил, что помимо автомобилей под этой маркой может выйти и мотоцикл. Стоимость машин будет начинаться с 10 млн. рублей.

Владимир Путин уже успел опробовать автомобиль. Именно на нем он отправился из аэропорта Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в столице Финляндии 16 июля.