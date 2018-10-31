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Sotheby's покажет полотна русских художников в Москве перед торгами в Лондоне

Евгения Плескова
18:41 31.10.2018
Уникальные полотна русских художников из частных коллекций выставлены в Москве перед продажей на аукционе Sotheby's.

Позиций не сдает отечественная живопись, которая до сих пор высоко котируется в мире и составляет желанную добычу собирателей искусства. Аукционный дом Sotheby's перед торгами русскими шедеврами по какой-то гуманистической причине все еще привозит их в Москву попрощаться. Другие аукционы с подобными проводами уже не заморачиваются.

Полотна русских художников всего на два дня в Москве. Шедевры, которых россияне больше никогда не увидят.

Купленная в Москве в начале 1920-х годов прошлого века писателем Цвейгом «Грузинка в лечаки» кисти Пиросмани, успев пожить в Австрии, Бразилии и Америке, сменив не одного владельца, вновь оказалась в российской столице.

Торги в Лондоне назначены на конец месяца. За работу грузинского примитивиста, написанную на клеенке, просят 500-700 тысяч фунтов.

«Это скромная оценка, потому что рекорд на Пиросмани выше миллиона фунтов. И я считаю, что это лучшая работа Пиросмани, которая выставлялась на публичных торгах», - отметил глава аукциона русского искусства в Лондоне Рето Барметтлер.

В Москву на два дня привезли все только самое лучшее: 15 из 198 лотов. Портрет девушки Николая Фешина, например, еще русского периода, то есть до эмиграции художника в США. Однако портрет был подписан женой уже на английском.

«Мы думаем, что предаукционная оценка 10 миллионов фунтов только нижняя сумма и она будет превышена, потому что мы сумели собрать удивительную коллекцию», - отметила гендиректор аукционного дома в России и СНГ Ирина Степанова.

Какие торги без любимого иностранцами Петра Кончаловского? А авангардист Борис Анисфельд - для особых ценителей. Также в Москве показывают одного из самых знаменитых на Западе русских художников - Ивана Айвазовского. Его картина в лондонских торгах не участвует, так как она из частного собрания и ее попросту нельзя вывозить из России, но купить полотно можно - оценочная стоимость 1 миллион 300 фунтов.

Похожая история с незаконченной работой Валентина Серова «После Куликовской битвы», а также с эскизом Петрова-Водкина. Кроме живописи, пойдут с молотка и лоты из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской: рояль из парижского особняка четы, три виолончели, одна из которых, мастера Джованни Гваданини - 1783 года выпуска, оценивается в 1,5 миллиона фунтов.

«Когда ему было 18 лет, он выиграл золотую премию. Он тогда считал, что играл на инструменте Гваданини. Специалист в Швейцарии сказал, что это не Гваданини. Он тогда сильно расстроился и задачей жизни стало найти работу Гваданини - это завершилось в 2000 году», - пояснил старший международный директор Отдела русского искусства Джо Викери.

Впервые будут представлены и совсем личные вещи оперной дивы. Например, кольцо с бриллиантом в 32 карата, которое она очень любила. Украшение оценивается в 300 тысяч фунтов.

Напомним, в Лондоне аукцион состоится 28 ноября.

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