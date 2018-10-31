Под Магаданом воспитательница наступила на ребенка на глазах у его отца

СУ СК России по Магаданской области начало доследственную проверку действий воспитателя детского сада в поселке Ола. Как установило следствие, 62-летняя женщина применила физическую силу в отношении воспитанника младшей группы.

На прогулке воспитательница поймала бегущего мальчика и потянула его за руку. Ребенок упал и отказался вставать. Тогда женщина подняла ногу и едва не наступила на него, или сделала вид, что собирается это сделать. Происходящее снял на камеру смартфона отец малыша. После чего отправил запись в следственные органы.

В результате СК усмотрел в действиях воспитателя признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).