Корабли НАТО вошли в Черное море

Четыре минных тральщика НАТО вошли в акваторию Черного моря и в настоящее время движутся к берегам Болгарии.

В состав группы входят минные тральщики ВМС Испании «Турия», ВМС Турции «Эрдемли», ВМС Болгарии «Цибър», а также вспомогательное судно ВМС Германии «Рейн», передает Sputnik Türkiye.

Корабли примут участие в учениях «Посейдон-2018», проводимых Болгарией и Румынией. Ожидается, что корабли также зайдут с визитом в Грузию.