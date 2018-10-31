Турция озвучила версию убийства саудовского журналиста

Стамбульская прокуратура озвучила версию убийства журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги. По данным правоохранителей, тело Хашогги расчленили и уничтожили после того, как его задушили в здании генконсульства его страны в Стамбуле.

Прокуратура полагает, что убийство совершалось по заранее намеченному плану, сообщает РИА Новости. При этом переговоры с саудовским генпрокурором Саудом аль-Муаджибом, приехавшим в Турцию, не увенчались успехом. Он не ответил на заданные ему вопросы о наличии плана убийства, имени турецкого сообщника преступников, а также о местонахождении тела.

Напомним, Джамаль Хашогги зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, но из него уже не вышел. Снаружи его несколько часов ждала его невеста, гражданка Турции. Мужчина собирался жениться и зашел в генконсульство, чтобы получить документ о разводе со своей бывшей супругой. Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве журналиста задержано 18 человек.