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Следователи исследуют круг общения устроившего взрыв у здания УФСБ в Архангельске

Денис Шурыгин
17:48 31.10.2018
Молодой человек, устроивший взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске, скончался от полученных ранений, пострадали также трое сотрудников Федеральной службы безопасности. Следователи исследуют аккаунты несовершеннолетнего жителя Архангельска в социальных сетях, опрашивают его знакомых.

Взрыв утром 31 октября прогремел на входе в управление ФСБ по Архангельской области в 8.50 по местному времени, в самом начале рабочего дня. В здание регионального управления ФСБ зашел молодой человек, достал из рюкзака сверток, который взорвался у него в руках.

По предварительным данным, взрывное устройство было небольшой мощности.

«Я стояла, птиц кормила, и тут глухой шлепок, осколки. Два человека успели выйти, третьего накрыло», - рассказала свидетельница случившегося.

Оперативные службы прибыли мгновенно: пожарные, скорая, саперы. Район быстро оцепила полиция. Автомобили и общественный транспорт направили в объезд по другим улицам.

«Попыталась сейчас пройти в ту сторону, сотрудники полиции меня остановили, сказали, что сделать это нереально, потому что сейчас работают саперы на месте. Они выясняют, если есть второе взрывчатое устройство», - добавила другая жительница Архангельска.

В результате ЧП погиб 17-летний житель Архангельска, тот самый, что пронес в здание взрывное устройство. Трое сотрудников ФСБ получили ранения. В первые же минуты после происшествия власти предприняли максимальные меры безопасности.

После случившегося губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел экстренное совещание.

«Максимально исключить слухи и всевозможные провокации вокруг этого. Вся система функционирования всех органов власти, предприятий, системы обеспечения Архангельской области сработала надлежащим образом. И нормальная спокойная жизнь продолжается», - подчеркнул губернатор.

По факту взрыва возбуждено сразу два уголовных дела: «Теракт» и «Незаконное ношение боеприпасов». На месте происшествия работают криминалисты. Глава Следственного комитета поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Отмечается, что личность взрывателя уже установлена.

«Следственная группа будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и техникуме, где он учился. Также будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций», - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи изучают аккаунты несовершеннолетнего жителя Архангельска в социальных сетях, а дома у него уже проходят обыски. Оперативники допрашивают родных, близких и знакомых подростка - всех, кто может помочь установить мотивы преступления и происхождение взрывного устройства.

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