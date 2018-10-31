Россия за год поднялась на четыре строчки в рейтинге по легкости ведения бизнеса

Россия за год поднялась на 31 строчку в рейтинге Doing Business Всемирного банка. До этого наша страна располагалась на 35-й. В нем страны располагаются в зависимости от простоты условий ведения бизнеса. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте кредитной организации.

По информации Всемирного банка, это стало возможным благодаря упрощению условий для малых и средних предприятий, в том числе введения налоговых послаблений.

В 2011 году Россия занимала 120 позицию, а ранее в майских указах 2012 года Владимир Путин поставил задачу поднять страну до 20 строчки к 2018 году.