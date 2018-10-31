Турция начала разработку своей системы ПВО дальнего радиуса действия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна начала разработку национальной системы ПВО дальнего радиуса действия под названием Siper. Об этом турецкий лидер заявил, выступая на презентации новых отечественных технологий оборонной промышленности в Анкаре.

«Первые испытания новой системы ПВО планируется провести к концу 2021 года», - цитируют Эрдогана РИА Новости.

По словам президента, если Турция увеличит долю отечественного производства высокотехнологичной продукции, это поможет ей стать более сильной и независимой страной. На сегодняшний день доля собственных технологий в оборонной промышленности Турции составляет 65%, однако президент полагает, что это не предел.