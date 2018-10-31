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Москалькова встретилась с капитаном украинского судна в СИЗО Симферополя

Лина Давыдова
17:34 31.10.2018
Виктор Новицкий находится в СИЗО Симферополя по подозрению в браконьерстве. Остальные члены украинского судна «ЯМК-0041» обменяны на моряков сейнера «Норд», задержанного в марте 2018 года киевской стороной.
Москалькова встретилась с капитаном украинского судна в СИЗО Симферополя
Фото: crimeainfogram, instagram

Российские правозащитники посетили СИЗО Симферополя, где под стражей находится капитан украинского судна «ЯМК-0041» Виктор Новицкий. Об этом сообщает «Крыминформ».

С Новицким встретились Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, крымский омбудсмен Людмила Лубина и член Исполнительного совета Европейского института омбудсмена со специальным мандатом по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева. Накануне другие члены экипажа «ЯМК-0041» были обменяны на российских моряков судна «Норд», задержанного Украиной.

«Мы встретились с Новицким прямо в камере. Украинский капитан очень рад за свою команду и тоже надеется на то, что скоро отправится на свободу», - цитирует «Крыминформ» Лубину.

По ее словам, вопрос обмена Новицкого на капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко обсуждается сторонами.

Накануне семеро моряков российского судна, задержанного на Украине в марте 2018 года, прибыли в Крым. Теперь правозащитники борются за возвращение капитана сейнера Владимира Горбенко. На Украине его обвиняют в незаконном промысле рыбы и незаконном пересечении границы Крыма.

Захват российских моряков - что это? Случайный инцидент? Или кто-то стоял за организацией этой пиратской акции, которая стала лишь одним из элементов схемы тщательно спланированных провокаций? Не пропустите новое расследование «Звезды». Смотрите программу «Специальный репортаж» 31 октября в 21:10.

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