Москалькова встретилась с капитаном украинского судна в СИЗО Симферополя

Российские правозащитники посетили СИЗО Симферополя, где под стражей находится капитан украинского судна «ЯМК-0041» Виктор Новицкий. Об этом сообщает «Крыминформ».

С Новицким встретились Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, крымский омбудсмен Людмила Лубина и член Исполнительного совета Европейского института омбудсмена со специальным мандатом по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева. Накануне другие члены экипажа «ЯМК-0041» были обменяны на российских моряков судна «Норд», задержанного Украиной.

«Мы встретились с Новицким прямо в камере. Украинский капитан очень рад за свою команду и тоже надеется на то, что скоро отправится на свободу», - цитирует «Крыминформ» Лубину.

По ее словам, вопрос обмена Новицкого на капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко обсуждается сторонами.

Накануне семеро моряков российского судна, задержанного на Украине в марте 2018 года, прибыли в Крым. Теперь правозащитники борются за возвращение капитана сейнера Владимира Горбенко. На Украине его обвиняют в незаконном промысле рыбы и незаконном пересечении границы Крыма.