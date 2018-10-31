Человек уничтожил уже 70% диких животных

Экологи бьют тревогу - человек в результате своей деятельности за последние 40 лет уничтожил уже две трети популяций диких животных. Исследования проводились под эгидой WWF (Всемирный фонд дикой природы) с 1970 по 2014 годы.

В начале 70-х годов, по данным экологов, на планете обитало свыше 16700 разных популяций животных. Сейчас этот показатель снизился на 60%, то есть сейчас это примерно 7000 уникальных видов. Серьезней всего, по данным специалистов, которые приводит сайт «Комсомольской правды», пострадали тропические леса. За 40 лет здесь численность популяции упала в десять раз.

Главным виновником этого экологи назвали самого человека. Именно из-за его деятельности и происходит вымирание животных.