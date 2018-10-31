Западу посоветовали прочитать «Мертвые души» для понимания ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко посоветовал западным странам почитать произведение Николая Гоголя «Мертвые души», чтобы понять ситуацию в ВСУ.

По его словам, украинские партнеры с Запада поддерживают и финансируют «братоубийственную войну в Донбассе», поэтому им хочется знать, что деньги идут по назначению, а не в карманы ответственных за них лиц.

«Им не стоит забывать, с кем они имеют дело, и я рекомендую им прочитать произведение родившегося в Полтавской губернии Николая Гоголя "Мертвые души"», - цитирует Марочко РИА Новости.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские бойцы корректируют огонь своих минометных расчетов, обстреливающих территорию самопровозглашенной республики, при помощи РЛС артиллерийской разведки американского производства.