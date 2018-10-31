Семь советских картин вошли в сотню лучших фильмов по версии BBC

Вещательная корпорация Великобритании BBC составила рейтинг из ста лучших фильмов, которые были сняты не в Голливуде и преимущественно не на английском языке. В престижный список попали сразу семь советских картин.

Двадцатку лучших фильмов замкнула драма «Зеркало» (1974) Андрея Тарковского. Кроме нее в рейтинге фигурируют еще три работы знаменитого режиссера - «Андрей Рублев» (1966), «Сталкер» (1979) и «Солярис» (1972). Они заняли 40-е, 49-е и 57-е места соответственно.

Среди других отечественных режиссеров в рейтинг попали Сергей Эйзенштейн с драмой «Броненосец Потемкин» (1925), Элем Климов с фильмом «Иди и смотри» (1985) и Дзига Вертов с картиной «Человек с фотоаппаратом» (1929). Они расположились на 24-м, 59-м и 73-м местах.

В целом лидером рейтинга стало франкоязычное кино (27 картин). А первое место списка заняла работа японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954).

Отмечается, что рейтинг составлен на основе мнений 209 кинокритиков из 43 стран, в том числе четырех из России. Всего в списке фигурируют фильмы 67 разных кинорежиссеров из 24 стран, снятые на 19 языках.