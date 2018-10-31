В ОСК оценили ущерб от ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Повреждения, полученные тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в результате потопления плавдока, оцениваются как незначительные. Об этом сегодня заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Финансовой оценки пока нет, смотрим на фактические повреждения - ничего там такого страшного нет», - приводит слова Рахманова ТАСС.

Глава ОСК также подчеркнул, что ремонт повреждений, нанесенных в результате ЧП в порту в Мурманске, обойдется в небольшую сумму.

Напомним, накануне плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». Во время инцидента на палубу авианосца упали два башенных крана.

В настоящее время авианесущий крейсер перевели в другой порт.