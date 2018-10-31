Народный артист России Эдуард Митницкий умер в Киеве

Советский и украинский театральный режиссер, худрук Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве Эдуард Митницкий скончался в Киеве на 88-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба театра, Митницкий ушел из жизни 31 октября.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером», - говорится в сообщении на сайте театра.

Причина смерти пока не сообщается, а о месте и дате прощания с режиссером объявят позднее.

Эдуард Митницкий родился в 1931 году в Киеве. Он был народным артистом Украинской ССР (1988) и России (2004). В конце 70-х он основал Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Режиссер создал более 140 театральных, радио и ТВ-спектаклей в театрах Украины, РФ, Германии, Чехии, Болгарии и других стран.