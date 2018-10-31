Москвич установил рекорд Гиннеса по количеству отписок от чиновников

Пожалуй самый необычный, и вместе с тем печальный рекорд Гиннеса установил москвич Игорь Артеменко. Чиновники в ответ на его многочисленные запросы о расширении жилплощади написали ему 1258 ответов. От обиды Игорь отправил письмо на сайт рекордов, приложил все фотографии, даже заплатил небольшой взнос. А в итоге, его «достижение» официально зарегистрировали. О такой печальной истории рассказала «Комсомольская правда».

Сейчас все члены большой семьи вынуждены ютиться, кто в старой квартире, а те, кто из гнезда уже вылетел, снимают комнаты или квартиры. Игорь обошел уже большинство чиновников муниципального и федерального уровня, написал практически во все возможные инстанции, но стабильно получал от властьимущих только отписки. Иногда письма содержали и настолько явные фактические ошибки, что только еще больше зацепило Игоря. И он написал огромное количество писем, которых вполне вероятно было больше, чем пришедших ответов.

Игорь – один из пяти детей в семье. Мама воспитывала их одна, а в 2004 году они встали в очередь на получение жилья. И тут началась долгая история, которая длится уже без малого 14 лет. Уже дети успели вырасти, кто-то даже повыходил замуж и родил своих детей, а воз, как говорится, и ныне там. Четыре года назад семья потеряла статус многодетной, потому что самой младшей сестре исполнилось 18 лет. По документам им не хватало 67 метров.

Но по закону, в Москве на каждого человека предполагается определенное количество квадратных метров. И семья Артеменко все равно попадает под программу улучшения жилищных условий. Теперь им могут либо выделить квартиру, либо предоставить субсидию на покупку или строительство жилья. Здесь еще нужно оговорится, что теперь семья Артеменко представляет из себя две семьи – одна из дочерей вышла замуж, поэтому они считаются теперь отдельной «ячейкой общества».

«По первому варианту семье в этом году была предложена трехкомнатная квартира. Заявители отказались от предложенных вариантов, настаивая на предоставлении нескольких однокомнатных квартир либо субсидии. Семье из семи человек департамент предложил субсидию – 2 млн 46 тысяч рублей, семье из двух человек – 2 млн 130 тысяч. Согласия не поступало», - приводит сайт «Комсомольской правды» ответ от чиновников из департамента государственного имущества.

Пока ситуация остается на месте. Наверно, если сложить все листы с отписками друг с другом, то по площади они покроют те самые недостающие метры.

Понятно только что теперь у москвича есть официальное письмо от Книги рекордов Гиннеса. И там – зарегистрированный рекорд. Поэтому, тут можно утверждать, что хотя бы здесь Игоря не отфутболили.