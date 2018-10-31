Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Иваново

По меньшей мере 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля в Ивановской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Авария произошла в городе Тейково на улице Шоссейная. Автобус КаВЗ следовал из Иваново в Нижний Новгород. В нем находилось 33 человека, в том числе водитель транспортного средства.

Как отметили в ведомстве, все пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, они устанавливают причины случившегося.