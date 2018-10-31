Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сочи: видео

В Сочи на ходу произошло возгорание пассажирского автобуса на объездной дороге Адлер - Красная Поляна.

Очевидцы сняли на видео автобус, из которого валил дым. Они опубликовали его в социальных сетях. По их словам, инцидент произошел 31 октября. На кадрах видно, что в автобусе находились люди с детьми.

Отмечается, что пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство, поэтому никто не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.