В Минобороны РФ рассказали о ситуации в лагере беженцев «Рукбан»

В лагере беженцев «Рукбан», расположенном в оккупированном США районе на юге провинции Хомс в Сирии, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, здесь американские военные не скрывая ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из местных жителей.

В настоящий момент лагерь сирийских беженцев «Рукбан», расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

Ранее министр обороны РФ призвал обеспечить необходимую гуманитарную помощь жителям Ракки и Рукбана.