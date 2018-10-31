Путин отметил важность развития отношений с Молдавией

Россия придает серьезное значение развитию отношений с Молдавией, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

Российский лидер подчеркнул, что Молдавия является одним из приоритетных партнеров России на пространстве СНГ.

Молдавский президент в свою очередь назвал отношения между двумя странами традиционно дружескими и даже «братскими». Он отметил, что изменить этого никто никогда не сможет.

По словам президента Молдавии, у Москвы и Кишинева «минимум по шести направлениям неплохо складывается партнерство в последнее время». Кроме того, по словам Додона, в России находится «около полумиллиона молдавских граждан, которые ежегодно перечисляют домой около 1 миллиарда долларов».

Молдавский лидер подчеркнул, что Россия является также «стратегическим партнером в решении приднестровской проблематики.