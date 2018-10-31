Медведев пригрозил принудительными мерами для стабилизации цен на бензин
Нефтяники и правительство должны встретиться в среду вечером на совещании и обсудить соответствующий документ. Если прийти к консенсусу не получится, то кабмин примет эти меры в директивном порядке.
Фото: West Coast Surfer, moodboard Globallookpress
Если нефтяники и правительство не договорятся между собой о мерах по стабилизации цен на топливо, то документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты будет принят до конца следующей недели. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В среду он сказал, что если документ будет принят, то ответственность за мониторинг исполнения требований ляжет на плечи министерства энергетики и правительства. Если же не удастся найти консенсус, то кабмин примет постановление о введении заградительных пошлин на нефтепродукты.
Ранее представители Минэнерго заявляли о том, что цены на бензин должны остаться неизменными в 2019 году.